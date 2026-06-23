Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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23.06.2026 12:35:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Beiersdorf auf 80 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor dem Quartalsbericht am 5. August habe sie ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern mit Blick auf ein Gespräch mit dem Konzernchef und die jüngsten Branchendaten überarbeitet, schrieb Celine Pannuti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. In der Konsumentensparte geht sie nun von einer deutlich schwächeren Entwicklung des vergleichbaren Umsatzes als bisher sowie einer immer noch schwachen Entwicklung der Marke Nivea aus. Für 2026 und 2027 schraubte Pannuti ihre Margen- (Ebitda) und Ergebnisschätzungen (EPS) nach unten. Auf deren Basis erscheine die Aktie indes nicht teuer./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 00:15 / BST

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