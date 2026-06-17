BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.06.2026 08:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für BMW auf 82 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 100 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Prognosesenkung der Münchner sei ein Weckruf für die Autobranche, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Aus seiner Sicht muss BMW seine Strategie im Kompaktsegment in China komplett überdenken. Hier seien momentan alle europäischen Premiumhersteller preislich nicht konkurrenzfähig. Ändern könne BMW dies entweder selbstständig mit seiner Reihe Neue Klasse durch eine radikale Veränderung der Zulieferstruktur, oder gemeinsam mit chinesischen Partnern. Auf dem Kapitalmarkttag im Oktober rechnet Asumendi mit massiven Kapazitätseinschnitten in Europa. Damit könne BMW einen geringen, aber robusten Cashflow sichern./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:29 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten