BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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17.06.2026 08:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für BMW auf 82 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 100 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Prognosesenkung der Münchner sei ein Weckruf für die Autobranche, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Aus seiner Sicht muss BMW seine Strategie im Kompaktsegment in China komplett überdenken. Hier seien momentan alle europäischen Premiumhersteller preislich nicht konkurrenzfähig. Ändern könne BMW dies entweder selbstständig mit seiner Reihe Neue Klasse durch eine radikale Veränderung der Zulieferstruktur, oder gemeinsam mit chinesischen Partnern. Auf dem Kapitalmarkttag im Oktober rechnet Asumendi mit massiven Kapazitätseinschnitten in Europa. Damit könne BMW einen geringen, aber robusten Cashflow sichern./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 22:29 / BST
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