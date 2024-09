ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für BMW auf 95 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW nach einer Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr von 115 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Ergebnisschätzungen für den Autobauer für 2024 und 2025 im Schnitt um 15 Prozent. Er verwies auf zwei Probleme in der Autosparte von BMW: Die Bremssystem-Rückrufe eines Zulieferers und die maue Absatzdynamik in China./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 14:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2024 / 14:29 / BST

