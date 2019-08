ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Commerzbank auf 6,75 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 7,50 auf 6,75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem zweiten Quartal kürze er seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2019 bis 2021 um bis zu 10 Prozent, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ertragsumfeld für das Finanzinstitut bleibe eine Herausforderung./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 17:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 00:15 / BST

