Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|
08.01.2026 10:34:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 33 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero vor Quartalszahlen des Essenslieferanten von 34 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der in Aussicht gestellten Überprüfung strategischer Optionen zur Steigerung des Aktionärswerts dürfte der Anlegerfokus auf potenziellen Fusionen und Übernahmen liegen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die angekündigten Investitionen für 2026 sollten ein wichtiges Thema sein, wobei der Schwerpunkt auf detaillierteren Angaben zum bereinigten Ebitda-Wachstum im Jahr 2026 liegen werde./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Delivery Hero
|
12:27
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
08.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 33 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
07.01.26
|EQS-News: Delivery Hero welcomes Johannes Bruder to the Management Board (EQS Group)
|
07.01.26
|EQS-News: Delivery Hero begrüßt Johannes Bruder im Vorstand (EQS Group)
|
06.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|EQS-NVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)