easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|
17.04.2026 13:22:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Easyjet auf 340 Pence - 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für easyJet von 350 auf 340 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aussicht auf eine schwächere Nachfrage beim Billigflieger führe zu weiter gekappten Gewinnerwartungen, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sowohl höhere Kerosinkosten als auch etwas schleppende Buchungen erwartet worden seien, falle das Ausmaß größer aus als gedacht./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu easyJet plc
|
17.04.26
|Zuversicht in London: Letztendlich Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
17.04.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
17.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Easyjet auf 415 Pence - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
17.04.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Easyjet auf 340 Pence - 'Underweight' (dpa-AFX)
|
16.04.26
|MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Druck auf Fluglinien nach Easyjet (Dow Jones)
|
16.04.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.at)
Analysen zu easyJet plc
|17.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|4,60
|6,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.