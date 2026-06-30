EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
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30.06.2026 09:21:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für EssilorLuxottica - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 335 auf 305 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm vor dem Halbjahresbericht Ende Juli am Montagabend noch ein Finetuning an ihren Schätzungen für den Optikkonzern vor. Auch das gesunkene Kursziel biete aber noch immenses Kurspotenzial./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST
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