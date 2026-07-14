Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
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14.07.2026 09:23:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Fraport auf 82 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 85 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Quartals dürfte nur wenig unter dem Vorjahreswert - bereinigt um damalige positive Sondereffekte - gelegen haben, schrieb Elodie Rall am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 6. August. Die korrigierten Ziele für das Passagieraufkommen seien recht anspruchslos und für die Aktien somit ein reinigendes Gewitter. Sie seien zuletzt schlecht gelaufen und dürften von jeglichen positiven Nachrichten zum Nahost-Krieg profitieren./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST
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