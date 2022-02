ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Fresenius SE auf 34,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius SE (Fresenius SECo) von 42,30 auf 34,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Strategie-Update des Medizinkonzerns bedeute faktisch die Beibehaltung der bestehenden Konglomeratsstruktur, wogegen der Autobauer Volkswagen (VW), der eine ähnlich komplexe Eigentümerstruktur habe, mit der Porsche AG eine seiner Sparten an die Börse bringe, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraufhin hätten die VW-Aktien deutlich zugelegt - seit dem Beginn der Transformation von Siemens seien die Investoren bei Veränderungen an positive Impulse gewöhnt./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 19:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2022 / 00:15 / GMT