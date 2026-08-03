KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
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03.08.2026 10:12:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Kion auf 70 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) nach Zahlen zum zweiten Quartal von 76 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta kürzte daraufhin die Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Herstellers von Logistiktechnik 2026 und 2027. Grund sei die Schwäche der Sparte industrielle Fahrzeuge und Dienstleistungen (ITS), so der Experte in einer Studie am Montag./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
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