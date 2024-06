ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Lufthansa - 'Negative Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,70 auf 5,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Seiner Skepsis für die Ergebnisse des zweiten Quartals verlieh Analyst Harry Gowers in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie zudem mit dem Status "Negative Catalyst Watch" Ausdruck. Der Experte kappte seine Schätzungen und spricht von einer ungünstigen Preis- und Kostenentwicklung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / 19:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2024 / 00:10 / BST

