LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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13.10.2026 10:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für LVMH auf 500 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 525 auf 500 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Erlöskennziffern des Luxusgüterkonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Umsatzmix auf dem Aktienkurs und der Branche lasten. Enttäuscht habe vor allem die Sparte Mode und Lederwaren./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 21:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:15 / BST

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