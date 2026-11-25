Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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25.11.2026 08:04:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 50 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von 70 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. BMW, Mercedes und Renault sehen die Experten weiter als attraktive Dividendenstorys. Bei Mercedes kappte er aber seine Ergebnisschätzungen aufgrund geringerer Margenannahmen im Kerngeschäft./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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15:58
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
15:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,60
|0,25%
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