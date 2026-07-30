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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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30.07.2026 10:49:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Meta auf 640 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) nach Quartalszahlen von 725 auf 640 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Doug Anmuth verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die fortgesetzt deutliche Werbestärke des Konzerns. Der Einblick in die neueren Formen der KI-Monetarisierung sei aber eingeschränkt. Zudem hob er die deutliche Anhebung der Investitionsausgaben für 2027 hervor./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:45 / EDT

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