ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Munich Re auf 325 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 335 auf 325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain passte seine Schätzungen nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen an, wie aus einer am Dienstag vorliegenden Studie hervorgeht./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 16:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 16:51 / BST