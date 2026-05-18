Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
18.05.2026 11:13:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Munich Re auf 590 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 655 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain kappte am Freitagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 5 Prozent. Bei sinkenden Erträgen in der Schaden/Unfall-Rückversicherung sieht er die Münchner aber gut aufgestellt mit ihrem "Plan B" - nämlich guten Aussichten in der Leben/Gesundheit-Rückversicherung und dem Erstversicherungsgeschäft der ERGO./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Montagmittag (finanzen.at)
|
11:13
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Munich Re auf 590 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
09:29