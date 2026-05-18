ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Munich Re auf 590 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von 655 auf 590 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain kappte am Freitagabend im Nachgang des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 5 Prozent. Bei sinkenden Erträgen in der Schaden/Unfall-Rückversicherung sieht er die Münchner aber gut aufgestellt mit ihrem "Plan B" - nämlich guten Aussichten in der Leben/Gesundheit-Rückversicherung und dem Erstversicherungsgeschäft der ERGO./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST

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