Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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17.07.2026 13:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 85 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 118 auf 85 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anstieg der Nutzungsdauer von 2 Prozent habe im Wesentlichen seiner Prognose entsprochen, allerdings bestünden Fragen zum Abonnentenwachstum, schrieb Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen für Umsatz, operatives Ergebnis und Free Cashflow für den Zeitraum 2026 bis 2027 etwas nach unten, glaubt jedoch weiterhin, dass der Streaminganbieter über solides Potenzial für mehrjähriges Wachstum verfügt./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:11 / EDT

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