ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Puma SE auf 110 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für PUMA SE von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Sportartikelhersteller habe trotz eines unerwartet guten ersten Quartals den Jahresausblick nur bestätigt, schrieb Analystin Grace Smalley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Erwartung höherer Kosten habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2022 und 2023 reduziert./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 17:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 17:12 / BST