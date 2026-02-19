Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|
19.02.2026 20:04:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 7840 Pence - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach Geschäftszahlen für 2025 von 8010 auf 7840 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der zentrale Aspekt sei das Scheitern eines Zusammengehens mit Glencore gewesen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel sei einer höher als erwartet ausgefallenen Nettoverschuldung des Bergbaukonzerns geschuldet./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / GMT
