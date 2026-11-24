NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1800 auf 1650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob seine Ergebnisschätzungen für den Triebwerkhersteller bis 2030 am Dienstag im Schnitt um etwa 5 Prozent per annum an. Sein Kursziel fällt dennoch aufgrund der gesunkenen Branchenbewertung./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 01:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 01:09 / GMT

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