ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG (Salzgitter) von 19,10 auf 16,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Schwächere Einkaufsmanagerindizes in der EU und den USA hätten die Kurse europäischer Stahlhersteller jüngst belastet, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Kürzere Lieferzeiten deuteten auf eine schwächere Nachfrage hin. Mit Blick auf die anstehende Quartalsbilanz von Salzgitter setzte der Experte die Aktie auf "Negative Catalyst Watch" und rechnet damit kurzfristig mit negativen Nachrichten./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 20:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 00:15 / BST

