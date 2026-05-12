Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
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12.05.2026 09:19:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61,30 auf 55,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Kerngeschäft sei im zweiten Geschäftsquartal ganz okay gelaufen, schrieb David Adlington am Montagabend. Und die "Tage der Diagnostik-Bremse" schienen gezählt. Das Management schaue letztlich nach einem Exit, wie von ihm schon lange präferiert./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 23:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST
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