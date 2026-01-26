Stabilus Aktie
WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8
|
26.01.2026 14:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Stabilus auf 30 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus (Stabilus SE) nach Zahlen von 37 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem Bericht des Auto- und Industriezulieferers zum ersten Geschäftsquartal habe er seine Jahresprognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) um 11 beziehungsweise 22 Prozent gesenkt, schrieb Akshat Kacker am Montag. Er verwies auf reduzierte organische Wachstumsannahmen sowie den zunehmenden Preisdruck in China. Dazu hätten die Margen in Nordamerika enttäuscht. Das Unternehmen sollte aber von Wachstumstreibern im Auto- und Industriebereich profitieren, sobald der Marktdruck nachlasse. Dank Kostensenkungen dürften auch die Margen 2026 die Talsohle erreichen./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 12:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 12:06 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu Stabilus SE
Analysen zu Stabilus SE
