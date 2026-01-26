Stabilus Aktie

Stabilus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAB1L / ISIN: DE000STAB1L8

26.01.2026 14:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Stabilus auf 30 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus (Stabilus SE) nach Zahlen von 37 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem Bericht des Auto- und Industriezulieferers zum ersten Geschäftsquartal habe er seine Jahresprognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) um 11 beziehungsweise 22 Prozent gesenkt, schrieb Akshat Kacker am Montag. Er verwies auf reduzierte organische Wachstumsannahmen sowie den zunehmenden Preisdruck in China. Dazu hätten die Margen in Nordamerika enttäuscht. Das Unternehmen sollte aber von Wachstumstreibern im Auto- und Industriebereich profitieren, sobald der Marktdruck nachlasse. Dank Kostensenkungen dürften auch die Margen 2026 die Talsohle erreichen./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 12:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 12:06 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

13:26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:54 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Stabilus Buy Warburg Research
08.12.25 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Stabilus SE 18,54 -0,64% Stabilus SE

