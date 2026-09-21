T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|
21.09.2026 12:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für T-Mobile US auf 260 Dollar - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 275 auf 260 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem weiter auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den Quartalszahlen habe er mit Blick auf jüngste Aussagen auf einer Konferenz sowie auf Branchentrends seine Wachstumsschätzung für den Umsatz mit Dienstleistungen für Vertragskunden gesenkt, schrieb Sebastiano C Petti in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Seit den letzten Quartalszahlen der Deutsche-Telekom-Tochter sei die Aktie wegen kurzfristiger Wachstumssorgen unterdurchschnittlich gelaufen. Er halte diese auf dem aktuellen Niveau aber weiter für attraktiv bewertet, da das Unternehmen auf Jahre hinaus das beste Wachstum in der Branche zeigen sollte./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:07 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für T-Mobile US auf 260 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
17.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile US
|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|145,62
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.