Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.07.2026 12:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Tesla auf 445 Dollar - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal von 475 auf 445 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen hoher Investitionen habe die Marge des Elektroautoherstellers die Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Rajat Gupta am Donnerstag. Unterstützung könne der Aktienkurs indes vom Vorankommen beim Robotaxi erhalten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:41 / EDT
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