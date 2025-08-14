thyssenkrupp Aktie

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

14.08.2025 22:34:18

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 6,30 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für thyssenkrupp von 6,50 auf 6,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es bleibe für den Industriekonzern eine Herausforderung, selbst die gesenkten Jahresziele zu erreichen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der jüngsten Quartalszahlen. Im Fokus stehe der Restrukturierungsprozess./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST

