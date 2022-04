ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Uniper auf 32 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Uniper von 35,50 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kraftwerksbetreiber sei besonders schwer betroffen vom gegenwärtigen Russland-Ukraine-Konflikt, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben dem Bedarf für russisches Gas und russische Kohle seien die Gelder für die NordStream-2-Pipeline verloren. Besonders bedeutend sei außerdem der Anteil am russischen Stromerzeuger Unipro. Die am Markt angenommenen Verluste seien am übertrieben./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 21:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2022 / 00:15 / BST

