United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
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27.10.2026 22:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für UPS auf 112 Dollar - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS (United Parcel Service) nach Zahlen von 115 auf 112 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Logistiker habe die Erwartungen deutlich übertroffen und daraufhin seine Prognose angehoben, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die lang anhaltende Debatte über ein Anziehen der Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte werde damit weitgehend beendet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 15:50 / EDT
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