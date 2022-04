ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Varta auf 113 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Varta von 140 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi bewertet die Papiere des Batteriekonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Jahresbilanz nun auf Augenhöhe mit der asiatischen Konkurrenz./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 / 06:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2022 / 06:43 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------