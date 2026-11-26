Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
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26.11.2026 09:24:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Vodafone auf 92 Pence - 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone (Vodafone Group) von 100 auf 92 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Für die europäische Telekombranche werde 2027 ähnlich unruhig wie 2026, mit zwei ganz unterschiedlichen Hälften, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch in seinem großen Ausblick. Die ersten sechs Monate sieht der Experte weiter vor allem geprägt vom Nachrichtenfluss aus Richtung SpaceX und deren Bemühungen, aus dem Weltraum für Mobilfunk-Konkurrenz zu sorgen, sowie von der Verbreitung von agentenbasierten KI-Tools wie Muse. Im zweiten Halbjahr dürften sich die Wolken laut Dattani dann lichten, und das Thema Branchenkonsolidierung dürfte in den Fokus geraten. Dattanis Favoriten heißen BT Group, Orange, Bouygues, Telia, KPN, Sinch und Truecaller. Skeptisch sieht er Elisa, Vodafone, Sunrise und Telefonica./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 00:15 / GMT
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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09:24
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Vodafone auf 92 Pence - 'Underweight' (dpa-AFX)
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23.11.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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23.11.26
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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23.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
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23.11.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
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20.11.26
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19.11.26
|Handel in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
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|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,23
|0,70%
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