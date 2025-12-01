Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|
01.12.2025 07:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Adyen auf 'Positive Catalyst Watch'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande drückte den Papieren des Zahlungsabwicklers am Freitagabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf wegen seines kurzfristig besonders starken Optimismus für die Kursentwicklung. In seinem Branchenausblick 2026 sind sie der Favorit für den europäischen Payment-Bereich. Der Kapitalmarkttag habe die langfristige Anlagestory verbessert und der aktuelle Gegenwind flaue ab./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
|06:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
