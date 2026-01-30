AUTO1 Aktie

AUTO1

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

30.01.2026 08:28:39

ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Auto1 vor Zahlen auf 'Positive Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AUTO1 von 42 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel drückte den Aktien des Online-Autohändlers vor den Zahlen Ende Februar zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er rechnet mit einem starken Abschluss des Jahres 2025 und hob auch seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

