ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Deutsche Post auf 'Negative Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien der Deutschen Post (Deutsche Post) den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit kurzfristig negative Nachrichten vom Logistikkonzern. Das Kursziel wurde jedoch von 41,50 auf 46,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Samuel Bland rechnet mit einer Senkung der Mittelfristziele durch den Konzern bei der Vorlage der Jahreszahlen für 2022. Für den Logistiksektor insgesamt rechnet er im kommenden Jahr mit deutlich sinkenden Frachtraten - ausgehend von der Seeschifffahrt und sich auf die Luftfahrt ausweitend. In dem Maße, in dem sich die Verbraucherausgaben weniger stark abschwächten als erwartet, könnten sich Frachtvolumina und Raten erholen, schrieb er in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 18:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2022 / 00:15 / GMT

