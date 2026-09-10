DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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10.09.2026 12:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt DHL Group auf 'Positive Catalyst Watch'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Der Logistikkonzern DHL sollte laut Alexia Dogani auch dank der anhaltenden Erholung des Expressgeschäfts ein starkes zweites Halbjahr haben. Sie bleibt zudem für die mittelfristigen Aussichten optimistisch./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
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15:58
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt DHL Group auf 'Positive Catalyst Watch' (dpa-AFX)
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
08.09.26
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|54,74
|1,11%
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