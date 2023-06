ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt FMC auf 'Negative Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX) - Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan ist skeptisch für FMC (Fresenius Medical Care) vor Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli anstehenden, aktuellen Vorschlägen für Erstattungen von Dialysebehandlungen (ESRD) im US-Krankenversicherungssystem. Entsprechend gab er den Papieren des Dialysekonzerns den Status "Negative Catalyst Watch". Auch die fundamentale Einstufung bleibt "Underweight". Sein Kursziel hob Adlington zwar von 17,40 auf 28,60 Euro an, bleibt damit aber deutlich unter dem aktuellen Xetra-Kurs. Angesichts heftiger Kostensteigerungen 2022 rechneten die Anleger wohl mit überdurchschnittlich steigenden Erstattungen für das kommende Jahr, so der Experte. Aktuelle Signale deuteten aber auf das Gegenteil hin./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2023 / 19:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2023 / 00:15 / BST

