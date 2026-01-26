Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

26.01.2026 08:19:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Fraport auf 'Positive Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall drückte den Papieren der Frankfurter wie auch Getlink vor der Berichtssaison der europäischen Infrastrukturbranche den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, der kurzfristig besonderen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Fraport dürfte hinsichtlich der Barmittelzuflüsse das Vertrauen stärken und einen starken Ausblick auf 2026 abgeben, so die Expertin./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

06:51 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
22.01.26 Fraport Sell UBS AG
20.01.26 Fraport Outperform Bernstein Research
16.01.26 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
