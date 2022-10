ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Heidelberg Materials auf 'Negative Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Papiere von Heidelberg Materials (HeidelbergCement) vor dem Quartalsbericht am 3. November auf "Negative Catalyst Watch" gesetzt. Analystin Elodie Rall rechnet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebitda) auf vergleichbarer Basis auf 1,16 Milliarden Euro. Es werde schwierig, die Jahresziele zu erreichen, so die Expertin. Entsprechend skeptisch ist sie zunächst für die Kursentwicklung. Ihre längerfristig-fundamentale Einstufung bleibt "Neutral" mit einem von 47 auf 46 Euro gesenkten Kursziel./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 21:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2022 / 00:15 / BST

