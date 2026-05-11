Holcim Aktie

Holcim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.05.2026 09:01:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Holcim auf 'Analyst Focus List' - Branchenfavorit

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Holcim auf ihre "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen gesetzt. Zudem drückte Analystin Elodie Rall den Papieren des Herstellers schwerer Baustoffe mit Blick auf den Halbjahresbericht den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Die Expertin gibt nach der Berichtssaison über das erste Quartal, geprägt von zumeist positiven Überraschungen bei geringen Erwartungen, den Herstellern schwerer Baustoffe weiter den Vorzug vor jenen von leichten Baumaterialien. Holcim ist nun ihr Branchenfavorit./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Holcim AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AG

mehr Analysen
11.05.26 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Holcim AG 82,40 0,56% Holcim AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen