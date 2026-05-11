Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
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11.05.2026 09:01:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Holcim auf 'Analyst Focus List' - Branchenfavorit
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Holcim auf ihre "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen gesetzt. Zudem drückte Analystin Elodie Rall den Papieren des Herstellers schwerer Baustoffe mit Blick auf den Halbjahresbericht den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Die Expertin gibt nach der Berichtssaison über das erste Quartal, geprägt von zumeist positiven Überraschungen bei geringen Erwartungen, den Herstellern schwerer Baustoffe weiter den Vorzug vor jenen von leichten Baumaterialien. Holcim ist nun ihr Branchenfavorit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST
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|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
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|Holcim Hold
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Aktien in diesem Artikel
|Holcim AG
|82,40
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