WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

13.01.2026 09:19:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Fuchs SE mit 'Overweight' und Ziel 49 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE (FUCHS SE VZ) mit "Overweight" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Fuchs sei ein führender Schmierstoffhersteller mit starkem Potenzial für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow), schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 22:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

