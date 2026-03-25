Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
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25.03.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Talanx mit 'Overweight' - Ziel 125 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Talanx beim Kursziel von 125 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das robuste Geschäft in der Primärversicherung werde unterschätzt, schrieb Kamran Hossain am Dienstagabend. Talanx verfüge ja sowohl über Primär- als auch Rückversicherung, dank seiner knappen Mehrheitsbeteiligung an der Hannover Rück. Dabei werde das Erstversicherungsgeschäft allerdings klar niedriger bewertet - ungerechtfertigterweise. Denn der Reservepuffer decke die Gewinne in diesem Bereich inzwischen doppelt ab. Mit seinen Ergebnisschätzungen liegt Hossain bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent über dem Konsens und mit der Dividendenprognose noch deutlicher./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT
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Nachrichten zu Talanx AG
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09:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Talanx mit 'Overweight' - Ziel 125 Euro (dpa-AFX)
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|Talanx Halten
|DZ BANK
|06:38
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
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|08.12.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
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|DZ BANK
|06:38
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
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|13.11.25
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|13.11.25
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|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
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|DZ BANK
|20.03.25
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
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