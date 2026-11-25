Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|
25.11.2026 11:08:40
ANALYSE-FLASH: JPMorgan streicht Conti aus Empfehlungsliste, bleibt 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental zwar aus ihrer "Analyst Focus List" gestrichen, die Aktien aber beim Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Sie alle böten ein starkes Produktangebot, hohe Marktanteile, große Preismacht und daraus resultierend solide Gewinnentwicklung und relativ verlässliche Barmittelzuflüsse und Renditen für die Anleger./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|25.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|69,94
|0,95%