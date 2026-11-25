NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Danone von 90 auf 80 Euro gesenkt und die Aktie von der "Analyst Focus List" gestrichen. Die Einstufung bleibt aber "Overweight", wie Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2027 schrieb. Das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Pannuti favorisiert den Lebensmittelsektor mit Ausnahme der Schokoladenhersteller und die Tabak- und Zutatenhersteller. Danone habe sich seit Jahresbeginn unterdurchschnittlich entwickelt, doch 2027 drohe erneut eine recht verhaltene Volumenentwicklung. Positiv sieht Pannuti zudem die Kosmetikhersteller. Vorsichtig ist Pannuti bei den Softdrinkherstellern und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Aussichten für die Spirituosenhersteller seien durchwachsen. Als Top-Werte für 2027 nennt die Expertin Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT

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