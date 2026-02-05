RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
05.02.2026 12:18:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan streicht 'Positive Catalyst Watch' für RWE - Ziel hoch
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 51 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Essener blieben ein Top-Favorit in der Versorgerbranche, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochabend. Nach der jüngsten Outperformance drohe mit dem Geschäftsbericht Ende März allerdings eine gewisse Ernüchterung. Daher strich der Experte den Zusatz "Positive Catalyst Watch", der für die Aktien kurzfristig besonderen Optimismus signalisiert. Sie bleiben aber auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank. Sein Kursziel hob Mahbubani unter anderem aufgrund des sehr positiven Ausgangs der jüngsten Windkraft-Auktion in Großbritannien an./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 19:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Analysen zu RWE AG St.
|06.02.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|53,00
|1,77%
