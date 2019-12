ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Sanofi auf 96 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Sanofi von 88 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kapitalmarkttag des Pharmaherstellers habe berechtigterweise Anlass zu Optimismus gegeben, dass das neue Management Wachstumspotenzial freisetzen könne, schrieb Analyst David Evans in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit der Kombination aus höheren Margen und höheren Umsätzen mit dem Mittel Dupixent. Setze das Management die Pläne erfolgreich um, könnte die Aktie weiteren Spielraum nach oben haben./ajx/la

