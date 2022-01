ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux nimmt Yara mit 'Buy' auf - Ziel 575 Kronen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Bewertung von Yara (Yara International ASA) mit einem Kursziel von 575 norwegischen Kronen mit "Buy" wieder aufgenommen. Die Märkte spielten verrückt, schrieb Analyst Andreas Bertheussen in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die Harnstoffpreise. Sie lägen 2,75-mal so hoch wie der Durchschnittspreis zwischen 2010 und 2020./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben