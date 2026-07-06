Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
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06.07.2026 16:40:38
ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux senkt Continental auf 'Hold' - Gewinnmitnahmen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Continental von 75 auf 80 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrem starken Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Thomas Besson rät am Montag zu Gewinnmitnahmen. Die Unterschrift unter den Verkauf von ContiTech besiegle den finalen Schritt des jahrelangen Konzernumbaus - und damit den letzten größeren Kurstreiber. Besson kürt nun Michelin zum Favoriten der Branche./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
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