ANALYSE-FLASH: Metzler belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 87 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat die Einstufung für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der deutsche Automobilsektor werde derzeit im Vergleich zum Gesamtmarkt mit einem Abschlag von 50 Prozent gehandelt, schrieb Analyst Jürgen Pieper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei etwas mehr als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Dem stehe ein wahrscheinlich überdurchschnittliches Ergebniswachstum der drei großen Hersteller aus Deutschland gegenüber. Angesichts der stringentesten Strategie sei Mercedes-Benz sein Favorit./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2022 / 07:58 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2022 / 07:58 / CEST

