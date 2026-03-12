Zalando Aktie

12.03.2026 11:49:39

ANALYSE-FLASH: Metzler belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Felix Dennl am Donnerstag. Die Perspektiven des Online-Modehändlers für das laufende Jahr seien solide und zusätzlich gebe es ein 300 Millionen Euro schweres Aktienrückkaufprogramm./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:23 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:23 / CET

