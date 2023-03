ANALYSE-FLASH: Metzler senkt Heidelberg Materials auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat Heidelberg Materials (HeidelbergCement) von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 65 auf 70 Euro angehoben. Es sei an der Zeit, Gewinne mitzunehmen, schrieb Analyst David Varga in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach der starken Aktienrally seit Mitte Oktober sei das Chance/Risiko-Verhältnis inzwischen negativ. Das Aufwärtspotenzial sei vor dem Hintergrund von wohl längerfristig höherer Zinsen in den Hauptabsatzmärkten USA und EU sehr begrenzt./ck/ag

