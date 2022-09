ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 73 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Delivery Hero von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 73 Euro angehoben. Analystin Miriam Josiah sieht zwar durchaus noch Risiken für Internetwerte durch ein schwächeres Konsumklima, doch eröffneten die niedrigen Aktienbewertungen in der Branche mittlerweile auch gute Gelegenheiten. Das schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 04:04 / GMT